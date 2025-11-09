Galán y Chingotto conquistan el Mundial por parejas y aprietan la lucha por el número uno

Coello y Tapia salieron a por todas en un repleto Arena Kuwait y no tuvieron oposición en una primera manga que dominaron por 6-2 en 27 minutos. Todo cambió en la segunda, cuando el partido se igualó al extremo hasta que, tras desperdiciar los número uno del mundo siete bolas de rotura, un postrero break de Galán y Chingotto con 5-5 en el marcador se convirtió en un 7-5 que llevó la final a un tercer y definitivo set.

Los a la postre campeones culminaron la remontada en una tercera manga en la que impusieron su fortaleza mental y resistencia. El 6-2 puso fin a dos horas de batalla y decidió un título que aprieta la lucha por el primer puesto en el ránking mundial, que Galán y Chingotto podrían asaltar en el torneo de Dubai

En categoría femenina se impuso la pareja española formada por Ari Sánchez y Paula Josemaría que derrotó en la final de la primera edición del Mundial de pádel de Kuwait a la dupla hispano-argentina integrada por Gemma Triay y Delfi Brea por un doble 6-3.

Aunque no es una competición del circuito de Premier Padel, este torneo reparte un millón de euros en premios. Está concebido para ser bienal y alternar con el Mundial por selecciones.

El próximo torneo oficial será el Dubai Premier Pádel, que empezó este domingo y que terminará el 16 de noviembre.