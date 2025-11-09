Johan Rojas dispara jonrón y lidera el triunfo de los Gigantes

Los Gigantes (5-7), quienes jugaban en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, contaron con el debut del jardinero José Siri, quien remolcó y anotó una carrera.

Carlos Jorge sumó tres anotadas para el equipo que dirige José Leger.

Anderson Pilar (1-0) fue el lanzador ganador por los Gigantes, al completar 1.1 capítulos sin que le anotaran carreras.

El rescate fue para el norteamericano Chris Ellis (4), quien retiró la novena sin dificultades.

Ezequiel Durán y José Clase batearon jonrones por las Águilas (10-3), quienes se mantienen con el mejor registro en lo que va de temporada.

Junior Fernández (0-1) fue tocado con tres carreras en apenas un tercio de entrada lanzada y fue el perdedor.

El diestro estadounidense Aaron Brooks (1-0) completó cinco entradas desde el montículo, en las que permitió tres imparables, sin anotaciones y ponchó a cuatro para comandar el triunfo de los Toros del Este en su juego con los Leones del Escogido.

El norteamericano Mickey Gasper produjo dos carreras, Gilberto Celestino anotó dos y Bryan de la Cruz anotó e impulsó una por los Toros (7-7), quienes pasaron a ocupar el segundo lugar del torneo invernal dominicano.

El estadounidense Joe Corbett (1) se recuperó luego de que los Leones le anotaran una carrera, y logró mantener la ventaja mínima para quedarse con el salvamento en el partido en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Jimmy Paredes empujó una y Jorge Mateo anotó para destacarse por los Leones (6-7), quienes cayeron por segundo día consecutivo.

El estadounidense Grant Gavin (1-1) completó apenas dos tercios de entrada y fue atacado con dos anotaciones, una de ellas limpias, para cargar con la derrota por los escarlatas.

Cristhian Adames y Francisco Mejía anotaron dos carreras y remolcaron una cada uno para que los Tigres del Licey superaran a las Estrellas Orientales en el partido disputado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Jordan Lawlar y Michael de la Cruz llevaron una carrera al plato para redondear el ataque de los Tigres (6-8), quienes obtuvieron su segunda victoria en sus últimos tres juegos.

Adonis Medina (0-1) lanzó 1.1 entradas en blanco, con un ponche para acreditarse el triunfo por los felinos, quienes contaron con el salvamento de JC Mejía (2), quien tiró el noveno sin anotaciones.

Euribiel Ángeles anotó e impulsó una carrera, mientras Abraham Almonte agregó una remolcada y Raimel Tapia una anotada por las Estrellas (7-9).

Aldrin Batista (0-1) perdió el juego tras permitir dos carreras en 1.2 episodios sobre el montículo.

Este domingo las Águilas recibirán a los Gigantes en el estadio Cibao, de Santiago, los Leones jugarán ante los Tigres en Santo Domingo, y las Estrellas visitarán a los Toros en La Romana.