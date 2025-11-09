La ciudad destruida por un tornado en Brasil comienza a reerguirse

"Está todo en el piso, pero ya pasamos por la parte difícil y ahora es el momento de la reconstrucción", afirmó Sezar Augusto Bovino, alcalde de esta pequeña ciudad de unos 13.500 habitantes en el interior de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay.

Bovino explicó que las tareas de búsqueda y rescate de otras posibles víctimas fueron concluidas, que no hay más personas reportadas como desaparecidas y que a partir de ahora todos los esfuerzos se concentrarán en la reconstrucción.

El tornado con una intensidad sin precedentes en el sur de Brasil, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora y tormenta de granizo, arrasó la ciudad en menos de dos minutos y provocó daños en 704 construcciones, arrancó cientos de árboles y postes del tendido eléctrico y volteó numerosos vehículos.

Según la Defensa Civil, al menos 13.000 personas fueron afectadas por el fenómeno climático en unos 14 municipios y unas 1.000 quedaron desabrigadas y están alojadas temporalmente en refugios improvisados en escuelas e iglesias del vecino municipio de Laranjeiras do Sul.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La gobernación de Paraná informó que ya consiguió restablecer el servicio de energía eléctrica en el 49 % de la población y que también está concluyendo la normalización del suministro de agua y de internet.

Los ingenieros enviados por las autoridades regionales y por el gobierno nacional, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aún trabajan en la revisión de las estructuras para elaborar una lista de inmuebles que tendrán que ser demolidos por completo y reconstruidos.

"Por ahora iniciamos el proceso de reconstrucción de las escuelas y de los centros de salud, para los que no necesitamos de una lista de damnificados", afirmó en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira.

El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, anunció el envío de equipos humanos y materiales para colaborar en la reconstrucción y presentó a consideración del Legislativo regional un proyecto de ley que permite entregar directamente a los damnificados, y no a entidades, los recursos de un fondo de emergencias.

"La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares o unos 8.105 euros) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla", explicó.

Agregó que la gobernación construirá alojamientos provisionales para abrigar a las familias mientras concluyen la reconstrucción de sus casas.

"La prioridad en este momento es terminar de limpiar la ciudad y recoger los escombros y, principalmente, concluir la evaluación de daños y pérdidas, para que podamos, en lo más breve posible, entregarle los recursos financieros a quienes los necesiten para reerguir sus hogares", dijo por su parte el coordinador regional de Defensa Civil, coronel Fernando Schunig.

El responsable de la Defensa Civil agregó que los equipos de reconstrucción trabajan con cerca de 30 camiones y máquinas pesadas, cedidas por municipios vecinos, para limpiar los terrenos y dejarlos listos para las nuevas construcciones.

El tornado que destruyó Río Bonito do Iguaçu se formó en el marco de un ciclón extratropical que pasó entre el viernes y el sábado por los estados del sur y del sudeste de Brasil y que obligó a las autoridades a declararse en alerta, pero que finalmente perdió intensidad al dirigirse hacia el océano Atlántico.

Este ciclón surgió a solo dos días del inicio en la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonía, de la Conferencia Climática COP30, en la que se analizan medidas globales de adaptación ante el convencimiento de que los fenómenos extremos se multiplicaron en todo el mundo como consecuencia de los cambios climáticos.