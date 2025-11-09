Polideportivo
09 de noviembre de 2025 - 14:25

Los Pumas se pasean en Cardiff (28-52)

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- La selección argentina de rugby se dio un festín este domingo en el Principality Stadium de Cardiff, donde se impuso a la de País de Gales por 28-52 en un partido amistoso en el que logró siete ensayos.

Por EFE

Gerónimo Prisciantelli, en dos ocasiones, Pedro Delgado, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Bautista Delguy y Santiago Grondona posaron el balón oval en la zona de marca y Santiago Carreras aportó siete transformaciones y un golpe de castigo.

Gales poco pudo hacer pese a que igualó el 0-14 inicial con dos ensayos de Tomos Williams y Dewi Lake, porque el cuadro albiceleste reaccionó rápidamente y, con otras dos marcas, amplió su ventaja antes del descanso (14-31).

En la reanudación, todas las intentonas locales fueron respondidas puntualmente por los argentinos para sellar su contundente victoria.

Argentina se enfrentará el próximo domingo a Escocia en Edimburgo y una semana después a Inglaterra en Twickenham en dos encuentros sobre el papel mucho más exigentes.

