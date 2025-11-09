Toon Aerts logra su segundo título europeo de ciclocrós 9 años después del primero

Redacción Deportes, 9 nov (EFE).- El belga Toon Aerts logró este domingo su segundo título de campeón de Europa de ciclocrós nueve años después del primero, y lo hizo tras batir en el esprint de los del Middelkerke (Bélgica) a su compatriota Thibau Nis en una carrera con podio íntegramente belga y que completó Joran Wyseure.