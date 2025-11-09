09 de noviembre de 2025 - 14:25
Toon Aerts logra su segundo título europeo de ciclocrós 9 años después del primero
Redacción Deportes, 9 nov (EFE).- El belga Toon Aerts logró este domingo su segundo título de campeón de Europa de ciclocrós nueve años después del primero, y lo hizo tras batir en el esprint de los del Middelkerke (Bélgica) a su compatriota Thibau Nis en una carrera con podio íntegramente belga y que completó Joran Wyseure.
Toon Aerts, de 32 años, superó a Thibau Nys, de 22 y que defendía el título, en la recta final. Ya campeón de Europa en 2016, Aerts recupera el maillot estrellado nueve años después tras resistir los múltiples ataques en la parte final y ponerse en cabeza antes de la última curva.
El ciclista de Malle cumplió dos años de suspensión, entre febrero de 2022 y febrero de 2024, por un positivo por dopaje anunciado en agosto de 2023.