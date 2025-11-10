Allan Peiper, expreparador de Pogacar, ficha por el Red Bull Bora de Evenepoel

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El australiano Allan Peiper, exdirector deportivo del UAE durante las temporadas 2019 y 2020, en las que ganó el Tour de Francia el esloveno Tadej Pogacar, se ha incorporado al Red Bull-Bora-hansgrohe como "asesor estratégico", por lo que respaldará al fichaje estrella de la formación, el belga doble campeón olímpico Remco Evenepoel.