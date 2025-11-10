Bidasoa-Irun se juega muchas opciones de seguir en Europa ante el Saint Raphael francés

El equipo que entrena Álex Mozas cayó el sábado en el último segundo de partido, ante un Torrelavega que se perfila como uno de sus rivales en la lucha por las plazas europeas, y horas después está obligado a pasar página y centrarse ante un adversario con el que comparte la segunda plaza de grupo.

Pasarán dos equipos a la fase de octavos de final y una plaza parece segura que se la quedará el líder de la Bundesliga alemana, el Flensburg, por lo que la segunda posición se sitúa como objetivo preferencial tanto para el Saint Raphael como para un equipo bidasotarra que ha dejado buenas sensaciones en estos dos meses de temporada, pero que acumula resultados adversos en los últimos encuentros.

El conjunto de Irun ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos, ciertamente ante rivales mayúsculos, como el Barcelona y el Flensburg, y siempre compitiendo hasta el final, pero ahora una derrota en Francia empezaría a ser preocupante, aunque el nivel del conjunto galo no lo convertiría en una decepción por el potencial de su plantilla.

Se trata casi de una eliminatoria a doble partido, ya que una semana después se jugará el segundo encuentro entre ambos equipos y será clave la relación de goles, que puede ser decisiva en caso de empate a final de este fase de grupos.

Los bidasotarras no podrán contar para este encuentro con Tito Díaz, sorprendentemente traspasado durante el fin de semana al Balonmano Proin de Sevilla, al tiempo que tienen la seria duda de Matheus da Silva, ausente en el último encuentro de liga contra el Bathco Torrelavega.