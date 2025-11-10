Carapaz, Gaviria y Herrada entre los 94 corredores sin contrato para 2026

A menos de 2 meses de finalizar el año, la lista de ciclistas que no han asegurado seguir en el pelotón en 2026 es amplía, nada menos que cerca de 200 corredores del World Tour y Pro Team, entre ellos 94 de la máxima categoría, según la lista de procycling.

En el World Tour el nombre más destacado puede ser el del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), oro olímpico, ganador de Vuelta a España y con 24 victorias en su palmarés. No ha sido el año de la "Locomotora del Carchi", a pesar de su tercer puesto en el Giro, conde se apuntó una etapa.

Carapaz aún no tiene contrato para la próxima temporada, lo mismo que sucede en su equipo con su compatriota Jefferson Cepeda, el colombiano Esteban Chaves y el británico Hugh Carthy.

En las filas del Ineos aún no se ha dado luz verde para el 2026 a corredores ilustres como el polaco Michal Kwiatkowski, todo un campeón del Mundo (2014), con 32 victorias en su palmarés y hombre clave por su experiencia en las grandes vueltas. En su formación también está pendiente de su futuro el doble campeón británico en ruta Ben Swift, de 38 años y el colombiano Brandon Ribera.

En el Movistar ha causado baja el colombiano Fernando Gaviria, de 31 años, ganador de 5 etapas en el Giro y 2 en la Vuelta. Después de 3 temporadas en la formación española los resultados del "Misil de La Ceja" no han convencido para ganarse su continuidad, por lo que espera una oportunidad en el mercado de fin de año.

En el pelotón español del World Tour destacan dos nombres que se encuentran a la espera de conseguir un contrato para 2026. Se trata de Jesús Herrada, exdoble campeón de España en ruta con 31 victorias como profesional, aún sin renovar con el Cofidis, equipo con el que acaba de cumplir su octava temporada.

Otro español ahora en el paro es Antonio Pedrero, baja en el Movistar después de 10 temporadas en el cuadro telefónico.

En la amplia lista de corredores sin contrato figuran nombres destacados como los de Florian Sénéchal, Iván Ramiro Sosa, Victor Lafay, Sam Welsford o Luke Lamperti.

El mercado ciclista sigue abierto y los equipos tendrán donde elegir para cerrar sus plantillas. Experiencia o juventud, todo cabe en la lista de candidatos a encontrar trabajo.