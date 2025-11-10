Los Giants despiden a su entrenador Brian Daboll, por malos resultados en NFL

Mike Kafka, coordinador ofensivo, será el entrenador interino mientras se define quién ocupara de forma definitiva el puesto.

La temporada de los neoyorquinos ha sido un desastre bajo la dirección del 'coach' de 50 años.

Daboll llegó a los Giants en la campaña 2022, fue la única en que logró tener al equipo con marca ganadora, tuvo nueve triunfos por siete derrotas, lo que le permitió entrar a los playoffs, en los que cayó en la serie divisional ante los Philadelphia Eagles.

La temporada 2023 terminó con marca de 6-11 y el año pasado con 3-14, ambas sin postemporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la presente campaña los Giants ocupan la última posición de la división Este de la Conferencia Nacional con 2-8, la peor marca entre los equipos de la conferencia.

En 10 partidos su equipo desperdició cuatro ventajas de dos dígitos en cuatro partidos (ante Cowboys, Saints, Broncos y Bears) que terminaron con derrota.

En octubre pasado la NFL multó al entrenador con 100.000 dólares por violar el protocolo de conmoción cerebral de la liga en la lesión que sufrió Jaxson Dart, su mariscal de campo titular, al invadir la carpa médica en el campo de juego mientras el jugador era revisado.

La acción fue criticada ya que en lo que va de la campaña Jaxson Dart ha sido evaluado en cuatro ocasiones por conmociones cerebrales, la más reciente en el partido del pasado domingo en la derrota 24-20 ante Chicago Bears que significó su cuarta caída consecutiva.

Daboll acumuló un récord de 20 triunfos, 40 derrotas y un empate durante sus tres temporadas y media en New York.

Para el originario de Welland, Ontario, los Giants fueron su primer equipo en los que se desempeñó como entrenador en jefe.

Antes había sido un destacado entrenador asistente con varios equipos; acumuló triunfos en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX y LI.