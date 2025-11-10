Una final anticipada en Europa para el Granollers

El encuentro podría ser uno de los últimos trenes para los pupilos de Antonio Rama en la competición continental, donde no se pueden permitir otro tropiezo, y menos contra un rival directo para la clasificación para la ronda principal.

El conjunto catalán llega a la tercera jornada del grupo con solo un punto en su casillero, tras empatar en la pista del Baia Mare (24-24) y caer en casa frente al potente Skanderborg danés (26-31).

Una nueva derrota complicaría seriamente sus opciones de clasificación para la ronda principal, sobre todo teniendo en cuenta que el Slovan ocupa la segunda plaza del grupo con dos puntos, por lo que el partido se presenta como una auténtica "final" anticipada para el Granollers.

El Slovan, líder de la liga eslovena, atraviesa un buen momento de forma y también compitió el pasado sábado en su campeonato doméstico, al igual que el conjunto vallesano, aunque con diferente suerte. Mientras el Granollers cayó en Logroño (33-29), los eslovenos sumaron una nueva victoria que refuerza su moral antes del duelo continental.

Por lo que respecta a la convocatoria, el técnico del Fraikin Granollers, Antonio Rama, podrá contar de nuevo con el extremo Pablo Guijarro, que reapareció ante el Logroño tras superar una lesión.

En cambio, es duda el lateral Juan Palomino, que ya se perdió el encuentro del sábado y cuyo estado físico sigue sin concretarse, ya que el club no ha informado sobre el alcance de su dolencia.