El DP World Tour crea el Premio Rory McIllroy al mejor del circuito y los cuatro 'grandes'

Así, se tendrá en cuenta al golfista de la Carrera a Dubai con más puntos acumulados en el Masters de Augusta, el PGA Championship, el US Open y el Abierto Británico, torneos que ha conquistado McIlroy durante su carrera en el 2025; en el 2012 y en el 2014; en el 2011 y en el 2014, respectivamente.

McIlroy, con su victoria en Augusta este año, se ha convertido a sus 36 años en el sexto hombre que logra esa gesta junto a Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods. El galardón, que él mismo no podrá recibir al llevar su nombre, se sumará al Premio Seve Ballesteros que se entrega anualmente al Jugador del Año, al Trofeo Harry Vardon al ganador de la Carrera a Dubái, al Premio Sir Henry Cotton al 'Novato del Año' y al Trofeo John Jacobs que se entrega al ganador de la Orden de Mérito del Legends Tour.

"Que algo lleve tu nombre es un gran honor y es muy conmovedor. Sin duda significa mucho para mí porque el DP World Tour fue donde comencé mi carrera. Siempre me ha encantado jugar en él y, por supuesto, representar a Europa y al Tour en la Ryder Cup. Estoy increíblemente orgulloso de ser el primer europeo en lograr el Grand Slam", dijo McIlroy.

"Los 'Majors' representan la cima de nuestro deporte, y espero que mi éxito pueda inspirar a otros miembros del DP World Tour a perseguir y alcanzar sus propios sueños en los años venideros. Será un momento de gran orgullo personal para mí entregarle el trofeo al ganador", añadió en declaraciones difundidas por el DP World Tour.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito, manifestó: "Si bien Rory sin duda logrará muchas más cosas grandiosas durante su carrera, queríamos conmemorar su logro histórico este año al convertirse en el primer europeo en ganar el Grand Slam. Este nuevo premio será un legado permanente que esperamos inspire a las futuras generaciones de miembros del DP World Tour que aspiren a seguir los pasos de Rory en el escenario más importante del golf".