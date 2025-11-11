Gerrit Meier vaticina que Madrid vivirá "una semana histórica" con la llegada de la NFL

"Va a ser una semana histórica. Es una semana ajetreada, no solo por el partido, sino por todo lo que hay antes y después. Queremos convertir esto en un deporte verdaderamente global y cuando empezamos hace años buscando nuevos países los que mejor encajaban en este deporte que amamos tanto, España fue inmediatamente uno de los principales países a los que ir", señaló.

"Estamos orgullosos de recibir a miles de aficionados de toda España y Europa. Estamos muy emocionados; tenemos el listón muy alto en un estadio histórico e icónico. Queremos que todo el mundo se sienta orgulloso el domingo", manifestó en el NFL Madrid Game Media Summit que se celebró en la capital de España.

El evento contó también con la presencia de Rafael de los Santos, director de NFL en España, quien destacó que son "11.300.000 personas las que, en algún momento, han mostrado interés por la NFL" y el hecho de que vayan a contar con 19 'partners' para el partido: "Queremos crear una especie de 'Mini Super Bowl', que la gente empiece a vivir la presencia de la NFL desde el lunes".

Por su parte Felipe Formiga, vicepresidente de desarrollo internacional de los Miami Dolphins, resaltó las iniciativas que durante estos años han puesto en marcha en España como los clinics celebrados en el pasado en Madrid o en Terrasa, con más de 400 niños y de 50 entrenadores locales; y los que están por venir durante estos días, como la fanzone de Plaza de España: "Después del partido, nos quedamos en España, con activaciones, desarrollando el deporte y organizando 'watch parties'.

Además también pasaron por el escenario José Petisco, vicepresidente para mercados estratégicos de NetApp; Jesús Álvarez, responsable LATAM y España NFL Flag; y Gerardo Chapa, responsable de contenido para LATAM y España. El primero apuntó: "Tuve la suerte de participar en el primer partido fuera de Estados Unidos este año, en São Paulo, a principios de septiembre, y ahora en el último en Madrid. La expectación en allí la veo superada por la de Madrid.