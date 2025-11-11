Jonathan Taylor y Matthew Stafford marcan paso entre los aspirantes al MVP

El domingo pasado, en la victoria en tiempo extra de Indianapolis 31-25 sobre los Atlanta Falcons en el estadio Olímpico de Berlín, Taylor sumó 286 yardas, nuevo récord de la franquicia con el que superó a Marshall Faulk, leyenda de los Colts y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

En el mismo partido consiguió una carrera para anotación de 83 yardas, la más larga en la historia de los partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, que data del 2005.

El corredor originario de Salem, New Jersey, quien sumó tres touchdowns en dicho juego para llegar a 66 en su carrera en los Colts, también superó la marca de 64 anotaciones que pertenecía a Edgerrin James, otro miembro del Salón de la Fama que tuvo una legendaria carrera en Indianapolis.

A sus 26 años, Jonathan Taylor va en camino de terminar la campaña con un promedio superior a las 100 yardas por partido por segunda vez desde que llegó a la NFL en el 2020.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta la semana 10 es el líder entre los corredores con 1.139 yardas y 15 anotaciones que han sido fundamentales para que Colts marche primero en la división Sur de la Conferencia Americana.

De mantener el ritmo, Taylor aspira a romper una cadena de 12 años en la que el MVP ha sido para pasador. El más reciente jugador no quarterback en obtener este premio fue Adrian Peterson, corredor de los Minnesota Vikings, que lo obtuvo en el 2012.

A pesar de la espectacular campaña de Jonathan Taylor, Matthew Stafford es un fuerte candidato para alargar la lista de quarterbacks ganadores a 13 años.

A los 37 años, el pasador que lideró a los Rams a ganar el Super Bowl LVI ha impuesto un ritmo salvaje que ha hecho sufrir a las defensivas rivales con 25 pases de anotación en nueve partidos por sólo dos intercepciones (Los Angeles descansaron en la semana ocho).

Sus registros son más impactantes en los recientes seis juegos, en los que ha conectado 20 envíos a las diagonales sin ser interceptado, algo que ningún mariscal de campo de la NFL había conseguido.

La cima en la que marchan los Rams en la división Oeste de la Conferencia Nacional se debe en mucho al liderazgo del veterano.

En la carrera para obtener el MVP de esta temporada y por la tendencia de los recientes 12 años, Stafford parece llevar ventaja sobre Taylor, aunque a falta de casi media campaña tiene como reto sostener la efectividad mostrada hasta ahora.

Sin los reflectores que acaparan Taylor y Stafford, pero con brillantes actuaciones, Jared Goff, quarterback de los Detroit Lions, marcha al acecho para el MVP.

Goff acumula 20 pases de touchdown por sólo tres intercepciones, sin olvidar que tiene una efectividad del 74 por ciento en pases completos el más alto de la liga, números que han ayudado a los Lions a mantenerse como número uno en el Norte de la Conferencia Nacional.