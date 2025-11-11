Los Cerveceros y los Guardianes tienen a los mánager del año

Murphy, el mejor de la Liga Nacional, y Stephen Vogt, en la Americana, celebran la conquista por segunda campaña consecutiva.

La proclamación se hizo en la votación hecha por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Murphy y Vogt unieron sus nombres al exclusivo club de Bobby Cox (2004-2005), y Kevin Cash de los Rays (2020-2021), que han sido ganadores en temporadas consecutivas.

Murphy, de 66 años, superó en la votación a Rob Thomson, de los Filis de Filadelfia y Terry Francona, de los Rojos de Cincinnati.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vogt venció a Dan Wilson, de los Marineros de Seattle, y a John Schneider, quien llevó a los Azulejos de Toronto a la disputa de la Serie Mundial.

Murphy, quien la pasada temporada se convirtió en el primer dirigente en la historia de los Cerveceros, condujo a la plantilla a fijar la mejor marca de las Grandes Ligas (97-67).

Los Cerveceros avanzaron nuevamente hasta la postemporada, donde cayeron ante Dodgers de Los Ángeles, campeón también de 2024.