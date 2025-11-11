Travis Hunter, receptor-esquinero de Jaguars, queda fuera de la temporada por lesión

"Hoy nuestro receptor-esquinero, Travis Hunter, se sometió con éxito a cirugía para reparar una lesión del ligamento colateral lateral de su rodilla derecha. Hunter, de 22 años, se perderá el resto de la temporada 2025; se espera que regrese a la actividad completa en un plazo de seis meses", anunciaron los Jaguars a través de un comunicado.

Hunter es la más reciente joya reclutada en la primera ronda del Draft de abril pasado por Jacksonville.

El chico originario de West Palm Beach, Florida, ganador el año pasado del trofeo Heisman al mejor jugador del fútbol americano colegial con los Colorado Buffaloes, acaparó la atención de los medios y el deseo de los equipos de la NFL debido a su talento para desempeñarse como receptor y esquinero, algo poco común en la liga.

Hunter se lesionó en un entrenamiento de su equipo el pasado 30 de octubre, por lo que fue colocado en la lista de lesionados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después de varios estudios realizados, el cuerpo medico del equipo determinó que lo mejor era someterlo a una cirugía, la cual se llevó a cabo este martes con éxito.

La baja es un duro golpe para la ofensiva y defensiva de los Jaguars, equipo que para obtener a Travis en el Draft tuvo que ceder a los Cleveland Browns, que tenían mano para elegirlo, una selección de primera ronda del Draft del próximo año.

En siete partidos, Hunter actuó en 305 jugadas ofensivas; sumó 28 recepciones para 298 yardas y una anotación. A la defensiva participó en 156 jugadas, acumuló 3 pases defendidos y 15 tackleadas.

Entre el puñado de jugadores que en este siglo se han desempeñado en posiciones ofensivas y defensivas destacan un par de exjugadores de los New England Patriots.

Troy Brown, receptor natural, quien en la campaña 2004 jugó como esquinero, y Julian Edelman, otro receptor que tuvo actividad como esquinero en el 2011, en ambos casos los Pats recurrieron a ellos debido a la cantidad de lesiones que tenían en su defensiva secundaria.

En el siglo pasado Roy Green, quien jugó para los Arizona Cardinals, destacó en la temporada de 1981 por su labor como receptor y defensivo profundo.