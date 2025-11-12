Alec Ingold: Lo mejor de jugar un partido fuera es la camaraderia que se crea

"Lo mejor de estos partidos fuera de nuestro país es la camaradería que se genera dentro del grupo, porque pasamos prácticamente una semana juntos durante casi todo el tiempo", comentó Ingold, nacido hace 29 años Green Bay (Wisconsin), durante la rueda de prensa posterior al primer entrenamiento de su equipo en la capital española, que tuvo lugar este miércoles en el estadio Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid.
"La victoria ante los Buffalo Bills (del pasado domingo, 30-13, en el Hard Rock Stadium de Miami) fue importante, generó una gran atmósfera en el equipo y la disfrutamos 24 horas, pero ahora se vuelve al trabajo y regresamos al 'business as usual'. Yo estoy contento, no obstante, con lo que hemos logrado la pasada semana", apuntó el 'fullback' en referencia a un partido con el que elevaron a tres su número de victorias, en una temporada en la que llevan siete derrotas.
"La naturaleza humana es divertida y todo se pone a prueba; más aún cuando no llegan los resultados", respondió Ingold al ser preguntado si, de alguna manera, nuevas victorias podrían 'salvar' el empleo de su entrenador, Mike McDaniel, cuestionado desde algunos sectores.
"Aunque no llegaban los resultados, el equipo mejoraba; y la semana pasada quedó claro", apuntó.
"Éste es el estándar; es la línea que debemos seguir. Y tenemos que seguir", manifestó el 'fullback' de los Miami Dolphins este miércoles en el estadio Metropolitano de Madrid.