Alec Ingold: Lo mejor de jugar un partido fuera es la camaraderia que se crea

Madrid, 12 nov (EFE).- Alec Ingold, fullback' (jugador de la ofensiva) de los Miami Dolphins, que el próximo domingo se enfrentarán en el Santiago Bernabeu a los Washington Commanders -en el primer partido de la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que se jugará en España-, manifestó este miércoles en Madrid que, desde su punto de vista, "lo mejor de estos" encuentros, lejos de su país, "es la camaradería que se genera" en el grupo.