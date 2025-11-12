Bradley Chubb: Sé empezar una conversación en español, pero no sé cómo continuarla

"Mi prometida es dominicana, pero no sé tanto español", comentó Chubb, nacido hace 29 años en Marietta (Georgia) al ser preguntado, durante la rueda de prensa posterior al primer entrenamiento de su equipo en la capital española -que tuvo lugar este miércoles en el estadio Metropolitano, en el que juega de local el Atlético de Madrid- si hablaba el idioma del país en el que está.

"En español sé iniciar una conversación, pero no sé cómo continuarla", explicó el linebacker de los Dolphins, que mide 1,93 metros y pesa 121 kilos; y que provocó las risas de los presentes en su conferencia de prensa al pronunciar, en español, las siguientes frases: "Hola, ¿cómo estas?"; "Muy bien, ¿y tú?"; "¿De dónde eres?"; "¿Cuántos años tienes?".

"Eso es lo único que sé decir, básicamente", comentó, de nuevo en inglés y provocando las risas de los presentes, Chubb, que comentó asimismo, cómo está siendo su adaptación durante sus primeras horas en España.

"Cada uno lo hace a su manera, unos se echan a dormir antes y otros después. Yo me intento relajar poniéndome los auriculares con música. Ésta es la tercera vez que vengo a jugar un partido a Europa y las anteriores también me funcionó este sistema", declaró Chubb, que valoró la victoria de su equipo -con un balance de tres victorias y siete derrotas- este último fin de semana ante un equipo de fuste como los Buffalo Bills (30-13); y que cree que ahora "hay que darle la vuelta" a esta situación.

"Todos tenemos que enfocar nuestras mentes en la misma dirección; hay que cambiar lo negativo y ponernos en la mejor posición. Aún no somos perfectos; pero todo el mundo se siente bien y hay que seguir así", apuntó el linebacker de los Miami Dolphins este miércoles en el estadio Metropolitano de Madrid.