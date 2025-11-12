El argentino Gallegos y el brasileño Biondi lograron tarjeta del DP World Tour para 2026

Ambos acabaron con una tarjeta de -18 golpes para garantizar su presencia en la próxima edición de la máxima categoría del golf europeo.
También lo consiguió el español Adri Arnaus, quien finalizó en duodécima posición (-19) y recuperó así el billete que perdió el año pasado.
Sus compatriotas Santiago Tarrió (37º con -13) y Luis Masaveu (45, -11), que esta temporada jugó en el circuito LIV, no pudieron llegar a los puestos altos y se quedaron sin la tarjeta.
El mejor de esta final fue el sudafricano Zander Lombard, absoluto dominador con 391 golpes (-37), que aventajó en trece impactos al indio Shubhankar Sharma, al canadiense Aaron Cockerill y al australiano Connor McKinney.
