Polideportivo
12 de noviembre de 2025 - 12:45

El argentino Gallegos y el brasileño Biondi lograron tarjeta del DP World Tour para 2026

Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El argentino Andrés Germán Gallegos y el brasileño Federico Biondi lograron tarjeta del DP World Tour para 2026 al acabar en decimosexta plaza de la final de la escuela disputada en el campo Infinitum Golf, en Tarragona (noreste de España).

Por EFE

Ambos acabaron con una tarjeta de -18 golpes para garantizar su presencia en la próxima edición de la máxima categoría del golf europeo.

También lo consiguió el español Adri Arnaus, quien finalizó en duodécima posición (-19) y recuperó así el billete que perdió el año pasado.

Sus compatriotas Santiago Tarrió (37º con -13) y Luis Masaveu (45, -11), que esta temporada jugó en el circuito LIV, no pudieron llegar a los puestos altos y se quedaron sin la tarjeta.

El mejor de esta final fue el sudafricano Zander Lombard, absoluto dominador con 391 golpes (-37), que aventajó en trece impactos al indio Shubhankar Sharma, al canadiense Aaron Cockerill y al australiano Connor McKinney.

