El triatlón femenino será la primera medalla y la de 100m femeninos también el primer día

Según el calendario de los Juegos desvelado este miércoles, el primer día se entregarán también las medallas femeninas de lanzamiento de peso, 48 kilos de judo, espada individual de esgrima, kayak individual de piragüismo, rugby a siete y rifle de aire comprimido 10 metros de tiro, para dar relevancia a la particpación de la mujer.

El campeón de los 100 metros se conocerá el segundo día de Juegos, domingo 16 de julio, y las últimas medallas que se entregarán serán de natación el domingo 30 de julio, poco antes de la ceremonia de clausura.

El 29 de julio, decimoquinto día de competición y denominado ya "súper sábado", acogerá 26 finales en 23 de deportes, con 15 partidos de deportes de equipo y por las medallas y las finales de 15 deportes individuales: natación artística, atletismo (maratón), baloncesto, voley playa, BMX freestyle, boxeo, piragüismo eslalom, críquet, ciclismo en pista, hípica, fútbol, golf, hockey, lacrosse, gimnasia rítmica, sóftbol, escalada deportiva, natación, tenis de mesa, taekwondo, voleibol, lucha libre y halterofilia.

Los Ángeles 2028, que celebrará su inauguración el 14 de julio, serán los juegos más grandes de la historia, con 36 deportes y 51 disciplinas en 49 sedes de competición repartidas por la región de Los Ángeles y Oklahoma City en 18 zonas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El programa presenta como novedades la vuelta del béisbol y el softball y la inclusión del cricket; el lacrosse, el flag footbol y el squash.

Los Juegos de Los Ángeles 2028 tendrán una cifra récord de participación femenina, ya que todos los deportes de equipo contarán por primera vez con un número igual o superior de selecciones femeninas en comparación con las masculinas.

El COI aprobó el pasado abril la propuesta de la FIFA para que torneo femenino de fútbol tenga 16 equipos y el masculino 12.

El 50,5 % del total de plazas para competir en Los Ángeles han sido asignadas a mujeres.