Gronkowski agradece homenaje de Patriots, pero dice no merecer una estatua como Brady

"Una estatua, no. Si me van a poner una estatua que sea en la zona de anotación y que sea muy pequeñita porque Tom es único, es el más grande, jugó aquí más de 20 años, así que la única estatua que se merece aquí es la de Tom Brady; yo simplemente la honraré y me tomaré fotos junto a ella", aseveró el ex ala cerrada al final de la firma de su contrato de un día con el que dijo adiós a la NFL como jugador de los Patriots.

Gronkowski, de 36 años, se refirió a la estatua de Brady de 5.2 metros desvelada en agosto pasado en la explanada del Gillette Stadium, para honrar al ex mariscal de campo que llevó a los Pats a ganar los seis Super Bowls que tienen en su historia.

Rob, considerado uno de los mejores en su posición en la historia de la NFL, estuvo en las instalaciones de New England junto a Robert Kraft, propietario del equipo, quien lo describió como un jugador legendario que ayudó al equipo a ganar tres Super Bowls.

"Sus actuaciones decisivas fueron las de una leyenda. Su personalidad arrolladora y su conexión con los aficionados lo han convertido verdaderamente en un icono de New England", subrayó el dueño de la franquicia.

El ex ala cerrada, que fue reclutado en la segunda ronda del Draft 2010, jugó 11 temporadas en los Patriots, con los que obtuvo cuatro designaciones All-Pro y cinco llamados al Pro Bowl.

Su última campaña en el equipo fue en el 2018, aunque luego jugó dos temporadas más con los Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que ganó un título más de la NFL al lado de Tom Bray.

A lo largo de su carrera, el originario de Amherst, Nueva York, acumuló 621 recepciones para 9.286 yardas y 92 anotaciones.

Posee los récords de la NFL de más anotaciones para un ala cerrada, con 18, y el de mayor número de recepciones de touchdown en una campaña para un jugador en su posición, con 17.

"Soy un 'Patriot' de por vida. Mi carrera empezó aquí y tenía que terminar aquí sí o sí, no hay duda de ello. Fue una decisión obvia venir aquí y retirarme como miembro de los New England Patriots", concluyó Gronkowski.