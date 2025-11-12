La final del circuito europeo comienza mañana en Dubái con McIlroy ante su séptimo título

McIlroy, número dos del mundo, tiene todo a su favor para repetir el título conseguido en 2012, 2014, 2015, 2022, 2023 y 2024, cuando superó los seis del español Severiano Ballesteros.

El único que le quedaría por delante en el palmarés de la orden de mérito sería el escocés Colin Montgomerie, que acumuló ocho títulos, en su mayoría conquistados en la década de los 90.

De conseguir de nuevo el trofeo Harry Vardon, el norirlandés, de 36 años, redondearía una temporada en la que se convirtió en el primer golfista europeo en completar el Grand Slam, después de vencer en el Masters de Augusta en abril, y además de sumar la Copa Ryder con Europa, al derrotar a Estados Unidos en Nueva York en septiembre, y el Abierto de Irlanda.

“Pasar de seis a siete títulos y superar a Seve sería increíble. Acercarme a Monty sería increíble”, afirmó McIlroy a los medios ayer, martes, tras la sesión preparatoria en el campo de Jumeirah Golf Estates de Dubái, donde ha ganado en tres ocasiones, entre ellas, el año pasado.

El ganador de la final, en la que participan los mejores 50 jugadores del ránking, se llevaa 2.000 puntos, por lo que los ingleses Marco Penge y Tyrrell Hatton aún tienen opciones matemáticas de conquistar el trofeo.

Penge, una de las revelaciones de la temporada al ganar tres torneos del circuito europeo, entre ellos, el Abierto de España, tiene 767 puntos menos que el norirlandés, que aventaja en 1.720 a Hatton.

La victoria en Dubái tiene como recompensa unos tres millones de euros, a los que se añadirían otros dos para quien se corone como campeón de la temporada.

También están en juego las diez tarjetas que dan derecho a jugar la próxima temporada el PGA Tour, el circuito estadounidense, que se repartirán entre los diez primeros del ránking europeo que no la tengan ya garantizada.

Tras el torneo de Abu Dabi disputado la pasada semana, ese grupo lo cierra por ahora el inglés Jordan Smith, en el puesto 15 en la clasificación, con 2061 puntos.

El español que está más cerca es el malagueño Ángel Ayora, en el puesto 23 con 1.589 puntos, por lo que necesitaría una gran actuación en Dubái para poder aspirar a la tarjeta.

También van a participar Eugenio López-Chacarra (1.279 puntos), Nacho Elvira (1.279) y Jorge Campillo (1.254), quienes están obligados al menos a un segundo puesto el domingo para hacerse con un billete del PGA Tour.

Como antesala del último torneo en el emirato, se anunció la creación del premio Rory McIlroy a partir del próximo año al jugador del circuito europeo que mejor rendimiento tenga en los cuatro ‘majors’ y la renovación del patrocinio de DP World, la empresa de comercio global con sede en Dubái que seguirá dando nombre al tour hasta 2035.