Sieler: Porque hayamos ganado un partido no hay que relajarse, hay que seguir centrados

"Ni cuando ganas te tienes que venir muy arriba, ni cuando pierdes te tienes que venir abajo. Eso es, en mi opinión, lo principal", comentó Sieler, nacido hace 30 años en Pinckney (Michigan), durante la rueda de prensa posterior al primer entrenamiento de su equipo en la capital española, que tuvo lugar este miércoles en el estadio Metropolitano, en el que juega sus partidos como local el Atlético de Madrid.

"La victoria del pasado domingo ante los Bills (30-13, en el Hard Rock Stadium de Miami) es importante. Pero ahora hay que seguir; porque aunque hayas ganado un partido, aunque sea importante, no te debes relajar", comentó Sieler, que en el partido del pasado domingo tuvo un gran actuación, con un 'sack', incluido, a Josh Allen, el quarterback de Buffalo, uno de los mejores jugadores de la NFL en su posición.

"Cada uno tiene que hacer su trabajo. Si no lo hacemos bien, perdemos; y entonces tienes que corregir cosas para ganar. Una vez logrado esto, hay que seguir por este camino el resto de la temporada. Tenemos que seguir centrados e intentar volver a ganar el próximo domingo", comentó el defensor de los Dolphins, que mide 1.98 metros y pesa 136 kilos; y que también mostró su satisfacción por la experiencia que está viviendo en Madrid.

"No llevamos mucho tiempo aquí, pero ayer dimos un paseo muy bonito. El estadio en el que hemos entrenado hoy está muy bien, también. De momento, todo está yendo genial", manifestó el 'defensive tackle' de los Miami Dolphins este miércoles en el estadio Metropolitano de Madrid.

