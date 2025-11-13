Antonio Brown sale de prisión tras depositar su fianza y quedará en arresto domiciliario

"Dios es bueno", dijo Brown a la prensa a su salida de un centro penitenciario de Miami-Dade.

Imágenes difundidas por televisión muestran al excéntrico receptor de 37 años, campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, abandonando las instalaciones en chandal y con sus pertenencias en la mano. Una vez fuera, es recibido por su abogado, quien le acompaña hasta un automóvil sin ofrecer más declaraciones.

Un juez de Florida concedió el miércoles la libertad bajo fianza de 25.000 dólares a Brown, y le obligó a permanecer en arresto domiciliario a la espera del juicio que afronta por los cargos de intento de asesinato con arma de fuego.

La Fiscalía de Florida solicitó encarcelar a Brown sin fianza, al entender que existía riesgo de fuga, pero la defensa insistió en que el exjugador no pondrá problemas y continuará en el sur de Florida.

Brown está acusado de ser el supuesto responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por el que quedó detenido temporalmente esa misma noche.

El pasado junio se emitió una orden de aprehensión contra él y se le dio la posibilidad de entregarse para ser puesto en arresto domiciliario, pero ya no se hallaba en Estados Unidos.

Brown fue extraditado la semana pasada a Estados Unidos. Publicaciones en redes sociales realizadas por el jugador en los últimos meses le situaban en Dubái.

Varios videos obtenidos por la Policía de Miami del incidente muestran a Brown golpeando a otro hombre e iniciando una pelea, tras lo que el jugador arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó corriendo hacia su víctima, a la que disparó en dos ocasiones, según una orden judicial.

El hombre agredido aseguró que el jugador de la NFL le disparó en dos ocasiones, rozándole en una de ellas el cuello. Además, denunció que tuvo que acudir a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

Brown afirmó un día después en X que el incidente se desató cuando lo atacaron individuos que querían robarle sus joyas.

El receptor jugó en la NFL hasta 2021 en las filas de los Buccaneers pero pasó gran parte de su carrera en los Pittsburgh Steelers. Por números, tiene posibilidades de estar en las votaciones para ingresar al Salón de la Fama en 2027.