Felipe Formiga: "Tuve la oportunidad de ir al Bernabéu y casi lloro, está increíble"

"Tuve la oportunidad de ir al Bernabéu ayer y casi lloro, está increíble. Cuando llegas allí y ves a los Dolphins por todos lados, la energía va a ser increíble. Con 80 mil personas que se iban a ser aficionadas a la NFL, al fútbol americano y a los Dolphins, se va a ser muy emocionante para nosotros. Las expectativas son las mejores", dijo.

"Es un momento muy especial para nosotros tener a los Dolphins en Madrid. Después de tanto planeamiento y tantas ideas que tuvimos, ver todo lo que está pasando aquí es increíble para nosotros. Celebrar un partido histórico como el del domingo en el Bernabéu, el primero oficial en España, es increíble también", añadió en el acto de apertura de la fan zone de su equipo en la Plaza de España de Madrid.

Sobre cómo va el desarrollo de la semana, indicó: "Es muy especial el momento en el que se empieza a ver toda la presencia de la NFL. La energía que se crea, la expectativa; todos están muy emocionados con la llegada de la NFL y de los Miami Dolphins y para mí, que lidero el desarrollo internacional, es increíble; es una emoción para nosotros ver todo esto aconteciendo".

Por otro lado, destacó las numerosas activaciones que están realizando para desarrollar su disciplina, especialmente entre los más jóvenes: "Uno de nuestros pilares estratégicos es el desarrollo del deporte. Realmente, como podemos acceder a España, es desarrollando el deporte y teniendo una conexión con niños y niñas. Nuestra presencia aquí es mucho más que un momento de celebración para nosotros, también el desarrollo del deporte y la celebración de los aficionados".

"La NFL está desarrollando los Global Marketing Programs, el GMP, que nos dan la oportunidad a los clubes de tener la presencia en los mercados. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde 2022, tenemos la presencia en España. Nosotros estamos aquí para quedarnos", manifestó asimismo ante los medios.