Kim, primer líder en Dubái, con McIlroy más cerca de la corona al desinflarse Penge

Kim, número 36 en el ránking mundial, hizo 64 golpes en el campo de Jumeirah Golf Estates, por lo que se situó con -8, uno menos que el inglés Tommy Fleetwood y dos respecto a McIlroy, empatado con el sudafricano Lawrence Thriston y el inglés Andy Sullivan.

El norirlandés, número dos del mundo, empezó el torneo con fuerza, al sumar tres 'birdies' en los tres primeros hoyos, a los que añadió otros cuatro, aunque precedidos de un 'bogey', que le situaron en la parte alta de la tabla.

Penge, el único que puede arrebatar la corona a McIlroy además de su compatriota Tyrrell Hatton, tuvo una mala jornada y, con cinco 'bogeys', acabó con +2, aunque un 'birdie' en el último hoyo pudo maquillar algo su actuación, la peor en la primera jornada de un torneo en este año.

Hatton estuvo algo más acertado, pero solo pudo hacer -2, a cuatro golpes del noirlandés, insuficiente para tratar de ponerle en aprietos.

Con 2.000 puntos para quien gane la gran final, McIlrory aventaja a Penge en 767 y en 1.720 a Hatton, por lo que solo con quedar por delante de ellos en la general le aseguraría su séptimo título de la orden de mérito, uno más que el español Severiano Ballesteros y a uno solo de los ocho del escocés Colin Montgomerie, el más laureado del palmarés.

De los cuatro españoles que participan en Dubái, tres de ellos, Ángel Ayora, Jorge Campillo y Nacho Elvira, completaron la ronda inaugural con 70 golpes (-2).

Elvira firmó seis 'birdies', pero le penalizó el doble 'bogey' en el hoyo 5, a lo que sumó dos 'bogeys', mientras que Eugenio López-Chacarra finalizó la primera sesión con el par del campo, en el puesto 36.