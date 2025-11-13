La NFL busca limitar las apuestas especiales ante escándalos en la NBA y la MLB

"En las últimas semanas, las autoridades federales han presentado graves cargos penales por presuntas conductas ilegales en el contexto de las llamadas apuestas que dependen en gran medida de un sólo jugador. Por consiguiente se agregan las cuatro categorías de apuestas prohibidas para los partidos de la NFL", señaló la liga en su escrito.

Las categorías a las que se refiere el memorándum son: inherentemente objetables, que se basa en lesiones de jugadores; mala conducta o seguridad de los aficionados; relacionados con el arbitraje, que tiene que ver con asignaciones arbitrales, penalizaciones y repeticiones.

Así como determinables por una sola persona en una sola jugada: por ejemplo, apostar a que un pateador fallará un intento de gol de campo o que el primer pase del mariscal de campo será incompleto.

Y predeterminados, que tiene que ver con especulaciones sobre cuál será el quarterback titular de un equipo o si la primera jugada desde la línea de golpeo será una carrera o un pase.

Este comunicado refuerza la información que la NFL da a sus equipos luego de que en octubre pasado el FBI llevó a cabo una operación a nivel nacional en la que resultaron arrestadas más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer amañadas entre las que aparecieron estrellas de la NBA.

Algunos de los detenidos fueron Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y el exjugador de equipos como Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

Este caso se une al del domingo pasado, en el que las autoridades desmantelaron otra red de especulaciones en el que fueron acusados de amañar apuestas sobre pitcheos en juegos de la MLB los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de los Cleveland Guardians.

"Desde los primeros días de las apuestas deportivas legales, hemos reconocido los riesgos particulares asociados con las apuestas especiales y el efecto corrosivo que tienen en la percepción de los aficionados", subrayó la NFL en su comunicado.

También recordó a sus equipos las normas para todo el personal de la liga en lo que apuestas se refiere, que tiene como objetivo mantener la integridad de los partidos de la NFL.