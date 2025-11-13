Mike McDaniel recibió la camiseta del Atlético de Madrid con el número 25

Diego Pablo Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid; Enrique Cerezo, presidente del club; Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado; y José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD); la máxima autoridad en materia de deporte del Gobierno español, estuvieron presentes en el entrenamiento de los Dolphins.

Al igual que sucediera el día anterior el equipo de fútbol americano repitió escenario para llevar a cabo una sesión de trabajo en el feudo del conjunto rojiblanco que dirige el 'Cholo' Simeone.

En el arranque de la misma Simeone, Cerezo, Gil Marín y Rodríguez Uribes se acercaron a la zona de banquillos para saludar con Mike McDaniel, técnico del conjunto de Florida. Todos ellos departieron algunos minutos sobre el césped antes de entregarle una camiseta del Atlético de Madrid al preparador de los Dolphins, con su nombre y el dorsal número 25.