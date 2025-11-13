Patrick Mahones prefiere mantenerse alejado de las apuestas para no "arruinar" su vida

"La NFL y la NFLPA nos informan sobre todas las reglas, tanto las permitidas como las prohibidas, pero yo simplemente prefiero mantenerme al margen. No quiero meterme en ese lío. Mi vida es maravillosa, ¿para qué arruinarla?", subrayó en una rueda de prensa el ganador de tres Super Bowl con Kansas City.

Mahomes se refirió a los escándalos de apuestas que enfrentan la National Basketball Association (NBA) y la Major League Baseball (MLB).

En el caso de la NBA, el mes pasado, las autoridades federales efectuaron una operación en la que arrestaron a más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer amañadas.

Entre los detenidos estuvieron Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y el exjugador de equipos como Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

Por la MLB, el FBI desmanteló otra red de apuestas amañadas, operación en la que resultaron arrestados los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de los Cleveland Guardians.

Mahomes reconoció que no es de su agrado el tema, incluso si llega a sus oídos a través de las conversaciones que entablan los aficionados.

"La verdad es que se pone un poco raro cuando algunos seguidores hablan sobre esto, hay ocasiones en las que creo que se involucran demasiado porque hay mucho dinero en juego, eso los hace estar más metidos que los aficionados normales que siguen este deporte", señaló.

Para el tres veces MVP del partido por el título de la NFL, los aficionados en general deberían disfrutar más el deporte y olvidarse de los asuntos de apuestas que pueden terminar en situaciones desagradables.

"A todos los aficionados les diría que no hagan nada de lo que no puedan recuperarse o de lo que no puedan prescindir. Vivimos en un mundo loco y vemos pasar todo esto; lo mejor es concentrarse en el fútbol americano, que es el deporte que aman, así no tendrán que preocuparse por lo demás", concluyó el mariscal de campo.

En la semana 11 de la temporada 2025 de la NFL, los Chiefs, con un balance de 5-4, visitarán a los Denver Broncos el próximo domingo.