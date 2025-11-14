Aaron Brewer: Fue duro jugar 'tocado', pero soy un tipo duro y aquí estoy

Brewer, nacido hace 28 años en Dallas (Texas), de 1,85 metros y 134 kilos, jugó con el pie izquierdo dolorido el pasado domingo en el Hard Rock Stadium, donde los Dolphins derrotaron (30-13) a los Buffalo Bills para completar su sexagésimo primer encuentro seguido con el equipo de Florida.

No se ejercitó ni el miércoles, ni el jueves, pero sí lo hizo este viernes en el estadio Metropolitano, en el que ha completado todos sus entrenamientos el equipo del estado de Florida desde que se encuentra en Madrid.

"Ha sido duro, pero los que me conocéis sabéis que yo soy un tipo duro, también" comentó Brewer este viernes durante su rueda de prensa, que tuvo lugar en el estadio Metropolitano, después del tercer y último entrenamiento de su equipo en las instalaciones en las que habitualmente juega como local el Atlético de Madrid.

"Estoy orgulloso por haber podido acabar el pasado partido. Fue después del final del mismo cuando empecé a notar dolores de verdad", precisó Brewer, que reconoció no conocer mucho acerca del deporte español, ni de los clubs de fútbol que habitualmente juegan sus partidos como locales en el estadio que se entrenó -el del Atlético de Madrid- o en el que disputará el choque del domingo -el del Real Madrid-.

"La verdad es que no sé casi nada. Sé que hay dos equipos importantes aquí, pero nada más", admitió este viernes, en Madrid, el 'center' de los Miami Dolphins; que, al igual que los Commanders, afrontarán el partido del domingo con un balance de tres victorias y siete derrotas.