'Chop' Robinson: Es sensacional poder regresar al terreno de juego

Robinson recibió el 'apto' de los médicos para disputar el partido en el que su equipo se medirá el próximo domingo en el Santiago Bernabéu a los Commanders, el primero de la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que se jugará en territorio español.

"Es sensacional poder regresar", manifestó este viernes en rueda de prensa Robinson, nacido hace 22 años en Gaithersburg (Maryland), que mide 1,91 metros y pesa 115 kilos, y disputa su segunda temporada en la NFL -tras haber sido elegido en la primera ronda del 'draft' del año pasado-.

El 'linebacker' se lesionó en el partido que su equipo perdió hace dos semanas contra Baltimore (28-6) y se ausentó en el del pasado domingo, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde los Dolphins derrotaron a los Buffalo Bills (30-13).

"Me tomé mi tiempo, me relajé en todos los sentidos, también mentalmente; y ahora estoy realmente emocionado por poder volver a jugar", comentó el 'linebacker' de los Dolphins, que ha recibido el alta protocolaria tras pasar un reconocimiento neurológico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Robinson compareció en rueda de prensa en el estadio Metropolitano, después del tercer y último entrenamiento de su equipo en las instalaciones en las que habitualmente juega como local el Atlético de Madrid.

'Chop' no quiso comparar el partido del domingo, que los Dolphins afrontarán con un balance de tres victorias y siete derrotas -el mismo que el de los Commanders-, con la importancia de una SuperBowl (la gran final del campeonato), en su afán por intentar alcanzar aún los 'play off' -las rondas eliminatorias que derivarán en el partido decisivo-.

"No diría eso; pero está claro que tenemos que intentar mantener el buen momento de forma que el equipo mostró el pasado domingo contra los Bills", señaló Robinson, que explicó que está disfrutando de este viaje a Madrid, adonde también se ha desplazado su familia.

"Lo mejor de este viaje es el tiempo que pasas con tus compañeros y con la familia, que está aquí; así como conocer nuevos sitios y probar una comida diferente", comentó.