El Castellón y la Real B pelean por alargar sus rachas y alejarse del descenso

El Castellón tiene 16 puntos, uno más de los que tiene su rival, que ha ganado sus dos últimos partidos, y dos más de los que ocupan dos de los equipos que se encuentran en zona de descenso.

El conjunto 'orellut, afronta este choque con la idea de hacer bueno el punto conseguido en Burgos (0-0) en la última jornada y sumar la que sería su segunda victoria seguida en casa, puesto que en el último partido ante su público firmó una vibrante remontada en el descuento ante el Málaga (2-1).

El encuentro viene precedido por la confirmación de Pablo Hernández como entrenador del primer equipo hasta final de temporada, con el ánimo de mirar hacia la zona alta que tienen a cinco puntos.

El Castellón tiene las bajas confirmadas de Ousmane Camara y Brian Cipenga al estar convocados por Guinea y Congo y de Sergio Sanchís 'Serpeta' por lesión, mientras que recupera a Marc Doué tras cumplir un partido de sanción.

Las grandes novedades que se esperan son el regreso a la titularidad de Ronaldo Pompeu y la presencia de Adam Jakobsen en la zona ofensiva del once inicial ante la ausencia de Camara.

La Real Sociedad B llega a Castellón con la mochila llena de puntos tras las últimas dos victorias consecutivas en Anoeta, seis puntos que han servido para sacar al equipo de la zona roja de la tabla, aunque todavía con un gran debe: sumar fuera de casa.

El filial donostiarra no sabe lo que es puntuar lejos de San Sebastián y, cada vez que le toca viajar, parece totalmente diferente al de su feudo. Es el peor visitante de la categoría pero, a su vez, el segundo mejor local.

Todo lo que no sea perder en Castalia sería una noticia positiva para los potrillos, aunque no será tarea fácil. El equipo demuestra tener fútbol y nivel competitivo para estar en Segunda División, y si consigue empezar a sumar lejos de Anoeta, subirá mucho sus prestaciones.

Para el sábado, Ansotegi no podrá contar con Mikel Rodríguez ni Gorka Gorosabel, ambos sancionados, además de los lesionados de larga duración Lebarbier y Orobengoa. Por contra, recupera para la causa a Carbonell, indispensable en los esquemas del técnico, que no pudo estar ante el Leganés por unas pequeñas molestias.

El hueco que dejan los dos centrocampistas sancionados apunta a ser cubierto por Ibai Aguirre y Jon Eceizabarrena, titulares en las últimas dos fechas. Job Ochieng cuenta con muchas papeletas para repetir en la banda izquierda y el nipón Kazunari Kita se consolida en el centro de la zaga junto a Luken Beitia.

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Salva Ruiz; Diego Barri, Ronaldo, Calatrava, Mabil, Suero y Jakobsen.

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Garro; Carbonell, Eceizabarrena, Ibai Aguirre; Astiazarán, Job Ochieng y Carrera.

Árbitro: Ojaos Valera (Comité murciano)