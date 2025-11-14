El ciclista mexicano Said Cisneros correrá en el filial del Soudal Quick-Step

Cisneros se incorpora a la estructura del Soudal Quick-Step Devo después de militar durante dos años en el AR Monex Pro Cycling Team, un equipo mexicano con base en Europa, y de su notable participación en los pasados Mundiales de ciclismo disputados en Ruanda a finales de septiembre, en la que acabó en decimoséptima posición en la prueba júnior de fondo, el mejor latinoamericano.

También en la prueba en ruta, el escalador de Aguascalientes se coronó campeón júnior de México el pasado mes de octubre y logró la medalla de plata en la contrarreloj individual de la misma competición.

"Me alegra unirme a este gran equipo para el próximo año, que será mi primero en la categoría sub23. En mi primera temporada con el equipo, quiero desarrollarme, aprender todo lo posible de los ciclistas más experimentados y aplicarlo en la carretera, además de participar en algunas de las carreras más importantes del calendario. El ciclismo en México se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, y me alegra representar a mi país en el pelotón", señala Cisneros en el comunicado.

El director deportivo del Soudal Quick-Step, Kevin Hulsmans, expresó su satisfacción por la incorporación del ciclista mexicano: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Said a nuestro programa de desarrollo. Causó una gran impresión en la categoría juvenil, especialmente en las subidas. Es un escalador nato y con mucho talento”.

“Trabajaremos con él con cuidado y paciencia. El objetivo es apoyar su desarrollo paso a paso, prepararlo para las carreras adecuadas y permitirle adaptarse al calendario europeo. Creemos que tiene un gran potencial como escalador y también le daremos oportunidades para que amplíe sus habilidades. Con tiempo, estructura y la orientación adecuada, confiamos en que puede convertirse en un ciclista muy fuerte”, añadió Hulsmans.