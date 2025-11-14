El danés Hojgaard toma el mando en Dubái, con McIlroy al acecho a tres golpes

Hojgaard, de 24 años y 70 del mundo, se encaramó al liderato gracias a una sólida actuación en la que logró un 'eagle' en el hoyo dos y cinco 'birdies', que le permitieron completar el recorrido en 65 golpes, la mejor tarjeta de la sesión.

El Earth Course del Jumeirah Golf Estates es un campo que se le da bien al golfista danés, puesto que ya saboreó la victoria en 2023, año en el que formó parte del equipo europeo que se alzó con la Copa Ryder en Roma.

En la pasada edición del torneo que enfrenta a Europa con Estados Unidos, celebrada en septiembre en Nueva York, también con victoria europea, Hojgaard no fue seleccionado y dejó su puesto a su hermano gemelo, Rasmus.

En segunda posición en Dubái se situó, con -9, un grupo de cinco jugadores, con McIlrory entre ellos, aunque tuvo peor rendimiento que en la sesión inaugural.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El número dos del mundo hizo 69 golpes, tres más que en la víspera, si bien ratificó su papel de máximo favorito para acabar el torneo como líder del ránking del circuito y sumar así el título de mejor jugador por séptima vez, a una del récord del escocés Colin Montgomerie.

Junto al noirlandés, están con -9 el danés Rasmus Neergaard-Petersen, el británico Justin Rose, el irlandés Shane Lowry y el australiano Daniel Hillier.

Los ingleses Marco Penge y Tyrrell Hatton, los dos únicos que podrían arrebatar la corona a McIlrory, se mantienen por detrás de él, con el par del campo y con -7, respectivamente, por lo que ven alejarse sus opciones de hacerse con el título.

De los cuatro españoles que participan en el torneo, se mantiene con opciones de victoria el malagueño Ángel Ayora, que llegó al ecuador del torneo en undécima posición con -7, tras una buena segunda ronda con 67 golpes, cinco bajo el par.

Ayora aún tiene opciones matemáticas de poder lograr una de las diez tarjetas que dan derecho a jugar la próxima temporada en el PGA Tour, el circuito estadounidense, si bien necesitaría el triunfo para asegurarla, al tener por delante en el ránking a Hojgaard, Neergaard-Petersen y Hillier.

Jorge Campillo y Eugenio López-Chacarra acabaron con un total de -2, mientras que Nacho Elvira se hundió y con siete 'bogeys', finalizó con +3, colista de los 52 jugadores que toman parte en la final del DP World Tour.

La jornada partió con el estadounidense Michael Kim de líder, con -9, pero tuvo un mal día y acabó su segundo recorrido con un total de -4.