Espeleosocorro Sin Fronteras conquista el primer puesto en el GrimpDay South America 2025

El equipo de especialistas en rescate técnico Espeleosocorro Sin Fronteras se ha proclamado campeón del GrimpDay South America 2025, la competición más importante del continente en rescate vertical. El evento, celebrado en Valparaíso, reunió a veinte equipos internacionales que pusieron a prueba su técnica, coordinación y capacidad de respuesta ante situaciones extremas.

Patrocinado por La Línea Vertical y su filial chilena G8 Vertical, el equipo demostró un altísimo nivel de preparación y profesionalidad durante tres intensas jornadas, superando con solvencia maniobras que incluían rescates en acantilados, grúas portuarias, estructuras a gran altura y entornos urbanos de alta complejidad. En esta ocasión, G8 Vertical colaboró activamente con el equipo, facilitando los vehículos durante su estancia en Chile, lo que contribuyó al éxito logístico y operativo de la expedición. Su desempeño fue reconocido por jueces y participantes, destacando su precisión técnica y su espíritu de cooperación.

Antes de la competición, los integrantes de Espeleosocorro Sin Fronteras realizaron su preparación en las instalaciones de G8 Vertical, la filial chilena de La Línea Vertical. Allí pudieron entrenar maniobras, ensayar procedimientos y adaptarse a las condiciones locales. Esta colaboración simboliza la unión técnica y humana entre los equipos del grupo y refleja el compromiso de La Línea Vertical con la formación y la seguridad en el trabajo en altura. Asimismo, el equipo contó con el apoyo de la Sexta Compañía de Bomberos de Ñuñoa, donde pudieron realizar una sesión de entrenamiento gracias a la intermediación de un integrante de G8 Vertical.

El triunfo en Chile tiene un significado especial para la compañía, que desde hace años desarrolla su labor en el país a través de G8 Vertical, referente en ingeniería, seguridad y rescate en altura. Chile ha sido un aliado estratégico en la expansión y consolidación del grupo en Sudamérica, gracias a su entorno técnico, su cultura de seguridad y el talento de los profesionales locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un logro que refuerza la unión entre Chile y La Línea Vertical

“Chile ha sido clave en nuestro crecimiento en la región. Este logro, alcanzado en tierras chilenas, es un orgullo compartido para todo el grupo”, destacan desde la dirección de La Línea Vertical.

Con este reconocimiento, Espeleosocorro Sin Fronteras consolida su posición como referente del rescate técnico internacional, y La Línea Vertical reafirma su compromiso con Chile y con el impulso de la excelencia, la formación y la seguridad en altura en toda Sudamérica.