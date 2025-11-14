Fitzpatrick: Me gusta viajar y nunca habia estado en España, todo perfecto

"Éste es mi primer partido internacional y lo que más noté a la hora de afrontar esta aventura fue el cambio horario, por lo que tuvimos que adaptar nuestras costumbres de sueño. Dormir correctamente es importante. Me encanta viajar y nunca había estado en España, así que todo está bien", comentó Fitzpatrick, nacido hace 28 años en Old Bridge (New Jersey) durante su rueda de prensa, que tuvo lugar este viernes en el estadio Metropolitano, después del tercer y último entrenamiento de su equipo en las instalaciones en las que habitualmente juega como local el Atlético de Madrid.

Fitzpatrick debutó en la NFL en 2018 tras ser elegido en la primera ronda del 'draft' de ese año por los Dolphins, equipo al que regresó esta temporada tras haber jugado las cinco anteriores en los Pittsburgh Steelers, asimismo en la liga profesional de fútbol americano.

"Ha sido una buena experiencia volver a Miami, después de mi estancia en Pittsburgh (Pensilvania); tengo familia en el sur de Florida, así que ha sido casi como regresar a casa", comentó el 'safety' de los Dolphins, que alabó las instalaciones del Metropolitano, pero que reconoció que "aún no" han visto las del partido del domingo, en el Bernabeu, donde habitualmente juega como local el Real Madrid.

Preguntado por EFE acerca de cómo es para él la sensación de no ser reconocido por casi nadie al pasear por las calles de Madrid, Fitzpatrick, cinco veces en el 'Pro-Bowl' -equivalente al 'All Star', el partido de las estrellas, como también era conocido anteriormente-, contestó, curiosamente, que "Miami tampoco es una ciudad en la que la gente se vuelva loca con el deporte".

"En Miami puedes salir a cenar tranquilamente y, en líneas generales, no te suele molestar nadie. Yo nunca tuve problemas en ese sentido", contestó a Efe este viernes, en Madrid, el 'safety' de los Dolphins.