Jake Bailey: Crecí jugando al fútbol (soccer) y, de hecho, es mi deporte favorito

"Me encanta el fútbol. Crecí jugando al 'soccer' y de hecho es mi deporte favorito. Es estupendo que estuvieran varias leyendas de ese deporte en nuestro entrenamiento", contestó Bailey, en referencia a David Villa -el máximo goleador de la historia de la Selección española de fútbol, campeón del Mundo (en 2010) y de Europa (dos años antes) con la 'Roja'-, al francés Antoine Griezmann -campeón mundial en 2018- y a 'Koke' Resurrección -70 veces internacional con España y el jugador con más partidos disputados en toda la historia del Atlético de Madrid-, presentes este viernes en el Metropolitano, al ser preguntado por EFE durante su rueda de prensa.

"Me gusta el fútbol y me alegra de que en países como España se fijen más en jugadores que se desempeñan en mi posición", añadió Bailey, nacido hace 28 años en Phoenix, Arizona, y que antes de jugar en los Dolphins, en la NFL militó en los New England Patriots.

"Estoy encantado con este tipo de partidos lejos de casa. Hace dos años jugué en Alemania; y me parece una experiencia extraordinaria", comentó el 'punter' de los Dolphins este viernes después del tercer y último entrenamiento de su equipo en el Metropolitano, previo al histórico encuentro del próximo domingo en la capital de España.