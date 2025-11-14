Kai Trump, nieta de Donald Trump, es colista y no pasa el corte en el torneo Annika

La nieta del presidente estadounidense, de 18 años, no había pasado de un trece sobre par en la ronda del jueves y este viernes entregó una tarjeta de 75 golpes, cinco sobre par, con cuatro birdies (los primeros de su torneo), por un triple bogey, un doble bogeys y cuatro bogeys.

Su acumulado de 18 sobre par le deja en la última plaza y fuera del torneo.

Kai Trump participa en el torneo como amateur e invitada por un patrocinador del torneo, que se celebra hasta el domingo en el Pelican Golf Club, en la localidad de Belleair.

El torneo está liderado por la sueca Linn Grant y la australiana Grace Kim, con un total de nueve bajo par, mientras que Jennifer Kupcho y la surcoreana Haeran Ryu comparten la segunda posición con ocho bajo par.

La española Carlota Ciganda firmó un brillante cinco bajo par en la segunda ronda y tiene un acumulado de -6. Está a tres impactos del liderato.