Las brasileñas Ana Patricia y Duda, campeonas olímpicas, empiezan el Mundial con victoria

Ana Patricia y Duda ocupan el octavo puesto en el ránking mundial, que encabezan sus compatriotas Thamela-Victoria, quienes comenzaron el campeonato en el grupo A con victoria ajustada por 2-0 (21-19, 25-23) ante las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allcca, en el estreno del país andino en un Mundial de la especialidad.

En el grupo K, las dominicanas Paniagua y Payno también perdieron ante las suizas Anouk-Zoé por 2-0 (21-14 y 21-12), al igual que las paraguayas Michelle-Corrales, que cayeron ante las ucranianas Lazarenko y Romaniuk también en dos sets (21-17 y 21-15) en el grupo A.

En categoría masculina, los cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, números diez del mundo, iniciaron el torneo en el grupo F con un triunfo ante el tándem formado por Dao-Tohouegnon, de Benin, por 2-0 (21-11 y 21-6).

No corrieron la misma suerte los nicaragüenses Rubén Mora y Dany López, que perdieron ante los brasileños Evandro-Arthur Laci por 2-0 (21-12 y 21-10).

También se estrenaron con derrota en el grupo B la pareja argentina formada por Bautista Amieva y Maciel Bueno, que cayeron ante los alemanes Henning-Wüst por 2-1 en un emocionante encuentro (21-15, 31-29 y 19-17)

En la jornada inaugural de ayer, jueves, los noruegos Mol-Sorum hicieron valer su condición de líderes de la clasificación mundial para imponerse a los uruguayos Hans Hannibal y Nicolás Llambías por 2-0 (21-17 y 21-16).