Polideportivo
14 de noviembre de 2025 - 07:35

Las brasileñas Ana Patricia y Duda, campeonas olímpicas, empiezan el Mundial con victoria

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2388

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Las brasileñas Ana Patricia Ramos y Eduarda 'Duda' Santos, campeonas olímpicas en los Juegos de París del pasado año, se estrenaron con victoria este viernes en el Mundial de vóley playa que se disputa en Adelaida (Australia), al ganar a las australianas Kayla Mears y Tara Phillips por 2-0 (21-16 y 21-19).

Por EFE

Ana Patricia y Duda ocupan el octavo puesto en el ránking mundial, que encabezan sus compatriotas Thamela-Victoria, quienes comenzaron el campeonato en el grupo A con victoria ajustada por 2-0 (21-19, 25-23) ante las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allcca, en el estreno del país andino en un Mundial de la especialidad.

En el grupo K, las dominicanas Paniagua y Payno también perdieron ante las suizas Anouk-Zoé por 2-0 (21-14 y 21-12), al igual que las paraguayas Michelle-Corrales, que cayeron ante las ucranianas Lazarenko y Romaniuk también en dos sets (21-17 y 21-15) en el grupo A.

En categoría masculina, los cubanos Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, números diez del mundo, iniciaron el torneo en el grupo F con un triunfo ante el tándem formado por Dao-Tohouegnon, de Benin, por 2-0 (21-11 y 21-6).

No corrieron la misma suerte los nicaragüenses Rubén Mora y Dany López, que perdieron ante los brasileños Evandro-Arthur Laci por 2-0 (21-12 y 21-10).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se estrenaron con derrota en el grupo B la pareja argentina formada por Bautista Amieva y Maciel Bueno, que cayeron ante los alemanes Henning-Wüst por 2-1 en un emocionante encuentro (21-15, 31-29 y 19-17)

En la jornada inaugural de ayer, jueves, los noruegos Mol-Sorum hicieron valer su condición de líderes de la clasificación mundial para imponerse a los uruguayos Hans Hannibal y Nicolás Llambías por 2-0 (21-17 y 21-16).