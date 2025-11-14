Magic Johnson, presente en el acto de bienvenida de la NFL en Madrid

La leyenda de 66 años, cinco veces campeón de la NBA (1980, 1982, 1985, 1987 y 1998) con Los Angeles Lakers, participó en la presentación del partido de liga regular de la NFL que los Miami Dolphins disputarán contra los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu (domingo, 15.30 horas), el primero que se jugará en territorio español.

El exbase de 2,06 metros de altura estuvo junto con Almeida, el comisionado de la NFL, Roger Goodle, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, con los que participó también en la foto grupal en el acto que tuvo lugar en la Real Casa de Correos (sede del Ayuntamiento de Madrid).