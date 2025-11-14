McDaniel, técnico Dolphins: El encuentro con Simeone fue breve, energético y entusiasta

"Me hubiese gustado haber dispuesto de más tiempo, porque lo conocí justo antes de que empezara el entrenamiento y todo fue muy breve", comentó, al ser preguntado por EFE durante su conferencia de prensa de este viernes en el Metropolitano, el técnico de los Dolphins.
"Fue breve; pero fue muy interesante y un honor para mí pasar un rato con un entrenador tan carismático y tan exitoso, que lleva tanto tiempo en una organización tan importante como el Atlético de Madrid. Él se interesó por el número de personas que desplazábamos. Me siento muy afortunado de haber pasado algún tiempo con él; porque (Simeone) es el mejor en su negociado", respondió McDaniel al ser preguntado por Efe este viernes en la capital de España.
"El encuentro fue muy corto, pero muy energético y entusiasta", añadió el entrenador de los Dolphins.