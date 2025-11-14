Prueba de alto nivel para España, que contará con varios debutantes

De hecho, el técnico argentino, Pablo Bouza, presenta un renovado e ilusionante quince para el choque, en el que sólo seis jugadores repiten respecto a la anterior convocatoria ante Irlanda: Thierry Futeu, Matt Foulds, Ekain Imaz, Estanislao Bay, Martiniano Cian y John Wessel Bell.

En la primera línea se incorpora el capitán, Álvaro García, junto al laureado Joel Merkler, campeón de la liga francesa y de la Champions con Stade Toulousain, mientras que en la segunda lo harán Imanol Urraza, que aportará estabilidad y empuje, y en la tercera vuelven Mario Pichardie y el incombustible Rapha Nieto.

En la bisagra, primera titularidad para el joven jugador del Top 14 Lucien Richardis, con unos centros inéditos que formarán Álvar Gimeno y el también debutante Samuel Ezeala.

Cerrará filas Alejandro Laforga, que tras ganar la plata mundial con la disciplina olímpica el pasado año, firmará su debut con la elástica de Los Leones XV.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un grupo que contrarrestará la velocidad y el ritmo de juego que impondrá el rival con la ilusión y las ganas de los más jóvenes por formar parte de un conjunto en pleno crecimiento, que tiene las miras puestas en el próximo Mundial, por lo que este tipo de pruebas resultan tremendamente productivas, con independencia de los resultados.

Por su parte, Mark Mapletoft, seleccionador de Inglaterra A, presenta un equipo con muchos jóvenes hambrientos de llamar a la puerta de la selección nacional de la Rosa, una de las más importantes del mundo, que tiene una importante cita, este fin de semana, ante Nueva Zelanda.

Según ha comentado el técnico inglés, tras ser recibidos ambos combinados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, "tener la oportunidad de jugar al rugby en España es un honor excepcional y una oportunidad que su joven grupo está deseando aprovechar".

"Agradecemos a Pablo Bouza y a su equipo su hospitalidad y esperamos ofrecer un partido muy emocionante en Valladolid", ha añadido el preparador británico, quien ha podido comprobar, de primera mano, el ambiente rugbístico que se respira en una ciudad que, al día siguiente, acogerá la Supercopa de España entre sus dos clubes de referencia.

Se espera un gran ambiente en el estadio vallisoletano, aunque la entrada podría verse afectada por las lluvias previstas para todo el fin de semana, lo que también influirá en el juego, con más perjuicio para el conjunto español, puesto que los ingleses están más acostumbrados a esta climatología.

La convocatoria de los españoles para este "test match" queda conformada por: Thierry Futeu, Álvaro García, Joel Merkler, Matthew Foulds, Imanol Urraza, Mario Pichardie, Ekain Imaz, Rapha Nieto, Estanislao Bay, Lucien Richardis, Alejandro Laforga, Alvar Gimeno, Samu Ezeala, Martiniano Cian, John Wessel Bell.

Esperarán en el banquillo Santiago Ovejero, Bernardo Vázquez, Joaquín Domínguez, Ignacio Piñeiro, Álex Saleta, Nicolás Infer, Gonzalo Vinuesa e Iñaki Mateu.

En el caso de los ingleses, saldrán de inicio: Emmanuel Iyogun, Nathan Jibulu, Afolabi Fasogbon, Olamide Sodeke, Ben Bamber, Nathan Michelow, Fitz Harding, Greg Fisilau, Caolan Englefield, Charlie Atkinson, George Hendy, Rekeiti Ma’asi-White, Angus Hall, Noah Caluori y Josh Hodge.

Completan la alineación Kepu Tuipulotu, Tarek Haffar, Vilikesa Sela, Joe Owen, Ewan Richards, Archie McParland, Joseph Woodward y Ben Redshaw.