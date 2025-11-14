Villa, Griezmann, Koke y Martínez-Almeida, en el entrenamiento de los Dolphins en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otro jugador del Atlético de Madrid, Marc Pubill, internacional sub'23 con España y campeón olímpico el año pasado en los Juegos de París, también estuvieron presentes, así como Enrique Cerezo, presidente de la entidad rojiblanca; y Miguel Angel Gil, consejero delegado de la misma, en el tercer y último entrenamiento de los Dolphins en el Metropolitano antes del histórico partido que enfrentará a los Commanders el próximo domingo en el Santiago Bernabéu ; el primero oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que se disputará en España.

Los Dolphins, que el pasado domingo derrotaron, en el Hard Rock Stadium de Miami, a los Buffalo Bills (30-13), se ejercitaron una vez más y por última ocasión en el Metropolitano, a las órdenes de su técnico jefe, Mike McDaniel, que en su comparecencia ante los medios de información previa al ensayo -del que a los representantes de los mismos se permitió presenciar los primeros quince minutos- comentó, entre otros asuntos, al ser cuestionado por Efe, que el encuentro que tuvo el jueves con el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, fue "muy breve, pero energético y entusiasta".

Villa, formado en el Real Sporting de Gijón y que entre su brillante palmarés, en el que cuenta títulos con el Real Zaragoza, el Valencia CF y el FC Barcelona, también presenta una Liga (y una final de la Champions) con el Atlético de Madrid, saludó a sus ex directivos del citado club madrileño, al igual que a Griezmann y a Koke -con el que el asturiano coincidió en su etapa de colchonero-, que acudió al entrenamiento acompañado por su esposa, Beatriz Espejel; y por su hijo mayor, Leo.

Tanto Villa, como Griezmann, Koke y Pubill, son grandes aficionados al fútbol americano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo de Miami, que llegó a Madrid durante la mañana del pasado martes, presenta un balance de tres victorias y siete derrotas, el mismo con el que se presentan en la capital de España los Commanders (antiguos Redskins).