Kenny Easley, leyenda de Seahawks y miembro del Salón de la Fama, fallece a los 66 años

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de nuestra leyenda Kenny Easley. Kenny personificó el espíritu de nuestro equipo a través de su liderazgo, tenacidad, intensidad y valentía. Su imponente presencia y elegancia atlética lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", escribieron los Seahawks en un comunicado.

Easley fue un efectivo defensivo profundo que jugó sus siete años de carrera en Seattle, equipo en el que fue apodado 'El Ejecutor' por su dureza para derribar a los receptores.

El nacido en Chesapeake (Virginia) el 15 de enero de 1959 arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft de 1981 por los Seahawks, equipo con el que obtuvo cuatro designaciones All-Pro, cinco llamados al Pro Bowl y fue reconocido como Jugador Defensivo de la temporada de 1984, año en el que también fue líder de intercepciones.

En su carrera acumuló 32 intercepciones, ganó 538 yardas por intercepción, recobró 11 balones sueltos, sumó ocho capturas de mariscal de campo y tres anotaciones defensivas, registros que lo llevaron a formar parte del Anillo de honor de los Seahawks desde el 2002;, a estar en el equipo de la década de los 80 de la NFL e ingresar, en el 2017, al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

"Kenny Easley fue uno de los defensivos profundos más dominantes de la historia. Ocupó el lugar que le correspondía en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y abrazó su inmortalidad en este deporte en el 2017", fue el mensaje que compartió Jim Porter, presidente del Salón de la Fama.

En el mismo año que ingresó al recinto de los inmortales su tradicional jersey con el 45 en el frente y espalda se convirtió en el quinto número retirado en la franquicia fundada en 1974.

"Kenny será siempre recordado como un miembro muy querido de la familia de los Seahawks y su legado perdurará como inspiración para los aficionados de todo el mundo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Gail, y a sus hijos Kendrick, Gabrielle y Giordanna", concluyó el mensaje de los Seahawks.

Antes de saltar a la NFL, Easley triunfó con los UCLA Bruins en el fútbol americano colegial, equipo que también envió sus condolencias.

"Lamentamos el fallecimiento de la leyenda de los Bruins, Kenny Easley. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos aquellos que se inspiraron en él", señalaron los UCLA Bruins.