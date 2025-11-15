McIlroy asalta el liderato en Dubái con once jugadores en solo dos golpes

McIlroy, que ya ha vencido en tres ocasiones en el torneo de Dubái, dio un paso más para conquistar su séptima corona como mejor jugador del circuito europeo al término de la temporada y solo el inglés Tyrrell Hatton, al que aventaja en un golpe, es el único que le puede hacer sombra.

Aunque su actuación no fue brillante y acabó la jornada con -4 sobre el par del campo -cinco 'birdies' y un 'bogey'-, el noirlandés aprovechó que sus rivales tampoco estuvieron especialmente acertados para situarse como líder con Neergaard-Petersen, que firmó la misma tarjeta.

El Earth Course del Jumeirah Golf Estates, donde se juega el último torneo del circuito europeo, vivirá este domingo una jornada emocionante por lo apretado de la general.

En segunda posición, hay un grupo de seis jugadores con tan solo un golpe más (-12): los ingleses Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Laurie Canteer y Matt Fitzpatrick, el danés Rasmus Hojgaard, quien fue uno de los mejores de la jornada con 66 golpes, y el español Ángel Ayora, la gran sorpresa del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayora, a sus 21 años, sueña con su primer título y con obtener una de las diez tarjetas que dan derecho a jugar la próxima temporada en el PGA Tour, el circuito estadounidense.

Hatton mantiene sus opciones matemáticas de arrebatar la orden de mérito a McIlrory, aunque necesita ganar en Dubái y que el norirlandés termine por encima del noveno puesto.

En la lucha por el triunfo del torneo, que lleva aparejado un cheque de 2,5 millones de euros, se mantienen otras figuras como el británico Justin Rose (-11), el irlandés Shane Lowry o el escocés Robert Macintyre, ambos con -10.