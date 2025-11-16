22-19. Los Broncos meten a los Chiefs y a Mahomes en problemas

Bo Nix lideró a los Broncos con 295 yardas lanzadas y dirigió el quinto 'drive' ganador de su extraordinaria temporada, acabado con un gol de campo de Wil Lutz en el último segundo.

Los Broncos llegan lanzados al tramo decisivo de la temporada y tendrán ahora una semana de pausa antes de volver a competir después del Día de Acción Gracias.

Los Chiefs se rindieron y necesitarán remontar para meterse en los 'playoffs'. Patrick Mahomes lanzó para 276 yardas, con un pase de anotación para Travis Kelce, y una interceptación.

Kelce se convirtió en el jugador con más 'touchdowns' anotados con la camiseta de los Chiefs, 84, pero su equipo no pudo evitar una dura derrota.

Entre los demás encuentros del segundo turno dominical, Los Ángeles Rams asaltaron la primera plaza en el Oeste de la NFC tras ganar por 21-19 a los Seattle Seahawks.

Los Rams incrementaron su balance a 8-2, mientras que los Seahawks se quedaron en 7-3.

Seattle acabó el partido con remordimientos, al perdonar un gol de campo en el último segundo que pudo entregarle la victoria.

Matthew Stafford, 'quarterback' de los Rams, dio dos pases de anotación, mientras que Sam Darnold, en los Seahawks, fue interceptado cuatro veces.

Los San Francisco 49ers arrollaron 41-22 a los Arizona Cardinals para sumar su séptima victoria de once este curso. Brock Purdy, 'QB' de los 49ers, dio tres pases de anotación y Jacoby Brissett no pudo evitar la derrota de Arizona pese a sus 454 yardas lanzadas.

Los Baltimore Ravens celebraron su cuarto triunfo consecutivo para poner en equilibrio su balance (5-5), con una victoria por 23-16 contra los Cleveland Browns.