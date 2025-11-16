44-32. Josh Allen suma seis anotaciones en triunfo de Bills sobre Bucs

En un juego de constantes vueltas, Allen pasó para 317 yardas y tres envíos a las diagonales, además, sumó tres 'touchdowns' por acarreo.

Con la victoria, los Bills siguen en segundo lugar del Este de la Conferencia Americana (AFC). A pesar de caer, los Bucs se mantienen en la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

En otro partido los Pittsburgh Steelers derrotaron por 34-12 a los Cincinnati Bengals, para sostenerse como el número uno en el Norte de la AFC con balance de 6-4.

Los Bengals son terceros en el mismo sector con 3-7.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Steelers sacó la victoria a pesar de las lesiones de Aaron Rodgers, quien sufrió una lesión en la mano izquierda y fue sustituido por Masón Rudolph, y de Jaylen Warren, su corredor estelar, lastimado del tobillo.

En New York, los Packers triunfaron por 27-20 sobre los Giants con dos envíos de anotación de Jordan Love.

También este domingo, en otra campanada, Jacksonville Jaguars apisonó por 35-6 a Los Angeles Chargers.

Houston Texans venció por 13-16 a Titans y Chicago Bears superó por 19-17 a Minnesota Vikings.

Miami Dolphins derrotó en tiempo extra por 16-13 a Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La actividad dominical continuará más tarde con la visita de los Seattle Seahawks a Los Angeles Rams, que pugnan por la cima del Oeste de la NFC.

Arizona Cardinals recibirá a los San Francisco 49ers, los Cleveland Browns chocarán con los Denver Broncos y los campeones Philadelphia Eagles jugarán en el estadio de los Detroit Lions.

La undécima semana concluirá este lunes con el duelo entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys.