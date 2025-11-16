44-32. Josh Allen suma seis anotaciones en triunfo de Bills sobre Bucs

En un juego de constantes vueltas, Allen pasó para 317 yardas y tres envíos a las diagonales, además, sumó tres 'touchdowns' por acarreo.
Con la victoria, los Bills siguen en segundo lugar del Este de la Conferencia Americana (AFC). A pesar de caer, los Bucs se mantienen en la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).
En otro partido los Pittsburgh Steelers derrotaron por 34-12 a los Cincinnati Bengals, para sostenerse como el número uno en el Norte de la AFC con balance de 6-4.
Los Bengals son terceros en el mismo sector con 3-7.
Steelers sacó la victoria a pesar de las lesiones de Aaron Rodgers, quien sufrió una lesión en la mano izquierda y fue sustituido por Masón Rudolph, y de Jaylen Warren, su corredor estelar, lastimado del tobillo.
En New York, los Packers triunfaron por 27-20 sobre los Giants con dos envíos de anotación de Jordan Love.
También este domingo, en otra campanada, Jacksonville Jaguars apisonó por 35-6 a Los Angeles Chargers.
Houston Texans venció por 13-16 a Titans y Chicago Bears superó por 19-17 a Minnesota Vikings.
Miami Dolphins derrotó en tiempo extra por 16-13 a Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
La actividad dominical continuará más tarde con la visita de los Seattle Seahawks a Los Angeles Rams, que pugnan por la cima del Oeste de la NFC.
Arizona Cardinals recibirá a los San Francisco 49ers, los Cleveland Browns chocarán con los Denver Broncos y los campeones Philadelphia Eagles jugarán en el estadio de los Detroit Lions.
La undécima semana concluirá este lunes con el duelo entre Las Vegas Raiders y Dallas Cowboys.