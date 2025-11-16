La FIFA elabora listas negras de acusados de ciberacoso para que no compren entradas

El organismo que dirige Gianni Infantino ha facilitado esta información este domingo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia, en el que ha subrayado su compromiso de proteger a los futbolistas, entrenadores y árbitros de mensajes racistas, discriminatorios o amenazantes durante la celebración de competiciones importantes, señala la FIFA en un comunicado.

Sobre las personas denunciadas por conductas abusivas durante sus eventos oficiales, de las que no da más detalles al margen de sus países de procedencia, la FIFA apunta que ha comunicado estos incidentes a las federaciones miembro para emplazarlas a que adopten las acciones necesarias en el ámbito local.

En su respuesta a los delitos de odio, el máximo organismo del fútbol asegura haber detectado más de 30.000 publicaciones ofensivas en las distintas redes sociales y haber mejorado su servicio de protección a jugadores, equipos y árbitros en las competiciones de la FIFA.

Desde la puesta en marcha de este servicio en 2022, se han denunciado más de 65.000 publicaciones ofensivas en las plataformas sociales, de las que más de 30.000 han sido este año.

En el pasado Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales supervisó 2.401 cuentas activas de cinco plataformas en redes sociales que incluían jugadores, entrenadores, equipos y árbitros participantes.

Se examinaron en total 5,9 millones de publicaciones, de las que 179.517 se sometieron a revisión, y se denunciaron 20.587 ante las plataformas pertinentes.

"Quiero dejar muy claro que el fútbol debe ser un espacio seguro e inclusivo en el terreno de juego, en las gradas y en las redes sociales. Nuestro mensaje es claro: el abuso no tiene cabida en nuestro deporte, y seguiremos colaborando con nuestras federaciones miembro, las confederaciones y las fuerzas del orden para exigir responsabilidades a los infractores. Son conductas que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad", remarca Infantino en el comunicado.