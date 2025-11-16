Lunes 17 de noviembre de 2025

- NBA: Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, Detroit Pistons-Indiana Pacers y Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers (00.00 GMT), Miami Heat-New York Knicks y Toronto Raptors-Charlotte Hornets (00.30), Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder (01.00) y Denver Nuggets-Chicago Bulls (02.00).

- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Europa (FOTO) (todos a las 19.45 GMT). Grupo A: Alemania-Eslovaquia e Irlanda del Norte-Luxemburgo. Grupo G: Malta-Polonia y Países Bajos-Lituania. Grupo L: República Checa-Gibraltar y Montenegro-Croacia.

- Se cierra la decimosexta y última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Belgrano-Unión, Barracas Central-Huracán, Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia y Platense-Gimnasia y Esgrima.

- Análisis del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, último de los Mundiales de motociclismo de velocodad.

- Previa de la fase final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) entre el martes y el domingo. Información de Tomás Frutos.

Redacción EFE Deportes