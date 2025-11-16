McIlroy charló con la viuda de Ballesteros antes del título: "Estaría orgulloso de ti"

Tras el campeonato final que concluyó hoy en Dubái, McIlrory, número dos del mundo, consiguió su séptima corona en la orden de mérito europea, una más que Ballesteros.

En declaraciones a la organización del torneo al término de su actuación, el norirlandés dio a conocer que había tenido oportunidad de charlar con Carmen Botín ante empezar el último recorrido. "Ella me contó lo orgulloso que él habría estado (...)", relató emocionado McIlroy ante lo que suponía rebasar al legendario golfista español.

"Igualarlo el año pasado fue genial, pero superarlo este año... ni en mis sueños llegaba tan lejos (...) Él significa muchísimo para este circuito y para el equipo europeo de la Ryder Cup. Nos inspiramos mucho en su espíritu, en sus palabras y en todo lo que significó para el golf europeo", añadió el norirlandés.

En la rueda de prensa posterior, McIlrory se mostró agradecido por tener vínculo con la familia de Ballesteros: "No tuve la oportunidad de conocer a Seve en persona, ni de pasar tiempo con él. Así que tener esa relación es muy, muy especial".

Respecto al reto de poder superar el récord del escocés Colin Montgomerie, que tiene ocho títulos de mejor jugador europeo al finalizar la temporada, el número dos del mundo, McIlroy confió en poder alcanzarlo.

"Es algo que deseo, claro que sí. Me reuní con Monty esta semana cuando estuvo aquí hace un par de días y lo vi. Me encantaría ser el europeo con más victorias en la orden de mérito y en las carreras de la temporada. Probablemente me queden algunos años buenos más y ojalá pueda alcanzarlo y superarlo", deseó el jugador norirlandés, de 36 años.