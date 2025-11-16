Tua Tagovailoa: "Ha sido una gran triunfo; ojalá podamos mantener la racha ahora"

Los Dolphins, que resolvieron el choque a su favor en la prolongación -gracias a un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson-, después de que el marcador señalase empate a trece después del tiempo reglamentario, lograron su segunda victoria seguida, tras haber derrotado (30-13) hace una semana, en el Hard Rock Stadium de Miami, a los Buffalo Bills; y salen de España con un balance de cuatro triunfos y siete derrotas; a falta de nueve partidos en los que matemáticamente aún podrían alcanzar los 'play off', las eliminatorias que decidirán los dos equipos que disputarán a la SuperBowl, la gran final del campeonato.

"Antes de nada y sobre todo, quiero agradecer a mi señor y salvador Jesucristo por esta plataforma, por esta oportunidad y por el partido que hemos sido capaces de jugar. Como jugadores no podemos dar por hecho un partido así, teniendo a familiares, esposas y otras muchas personas que han viajado desde los Estados Unidos para estar hoy aquí", declaró el 'quarterback' de los Dolphins.

"Es una gran sensación, la de haber ganado este partido, que ha sido una gran oportunidad para disputarlo ante los seguidores de nuestro equipo desplazados hasta aquí, pero también ante los nuevos seguidores que hayamos podido añadir entre los espectadores locales", comentó Tua, nacido hace 27 años en 'Ewa Beach (Hawai) y que este domingo completó 14 de 20 pases para un total de 171 yardas, sin 'touchdowns' o intercepciones.

"Se siente uno muy bien. Ha sido una victoria colectiva del equipo; que llegó gracias al ataque, a la defensa y a los equipos especiales, que nos retro-alimentamos unos a otros. Todas las victorias son buenas. Y ahora tenemos que mantener esta racha durante la semana de descanso y ojalá hasta nuestro siguiente partido", declaró el quarterback hawaiano.

Los Dolphins descansarán la próxima semana y en las dos siguientes jornadas se medirán a los New Orleans Saints y a los New York Jets, dos equipos que ahora mismo tienen peor balance que ellos.

"Creo que muchos de los chicos en el equipo hubiesen preferido seguir jugando y aprovechar esta racha, esta racha que hemos construido de forma colectiva en cada una de las tres fases. Pero esto es lo que hay. Lo principal ha sido la victoria, ha sido bueno ganar", manifestó Tagovailoa, que admitió que había charlado con el quarterback del equipo rival, Marcus Mariota, asimismo natural de Hawai (nació en Honolulu).

"Sí, hablé con él después del partido; pero hay cosas que comparto con él que prefiero no compartir aquí. Pero estoy muy agradecido por lo que él ha querido compartir conmigo", explicó Tua, que al ser preguntado si conocía al astro argentino Lionel Messi, la estrella de la selección de Argentina y del Inter de Miami; y que si le gustaría jugar un partido en Barcelona, contestó de forma afirmativa ambas.

"¿Messi? Todo el mundo conoce a Messi", dijo.

"Si te refieres a si lo conozco personalmente, pues no. Y sí. Estoy abierto a todo. me gusta conocer nuevas culturas, culturas diferentes, comidas... así que sí; estaría muy bien", manifestó Tagovailoa este domingo en Madrid después de derrotar a los Commanders en el Bernabéu.